В Красноярске появились улицы имени арестованных участниц Pussy Riot
24 августа 2012, 15:34 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]
В Красноярске появились улицы, названные в честь арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Таблички с именами Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич появились на зданиях, расположенные на улицах, где стоят храмы.
Об этом в своем блоге в ЖЖ рассказал активист движения "Солидарность" Денис Стяжкин. По его словам, акцию провела местная арт-группа "Мигрень".
Были "переименованы" улица 9 января, где находится Свято-Благовещенский монастыри и улица Сурикова, на которой расположен Покровский кафедральный собор.
По словам Стяжкина, "только такие акции и могут заметить". "Так молодые художники пытаются обратить внимание на болевые точки, и я считаю это правильным", - сообщил он интернет-изданию Yarskonline.
Акция по "переимненованию" крансоярских улиц состоялась в четверг, 23 августа. Что с ними сейчас - неизвестно.