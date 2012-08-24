В Красноярске появились улицы имени арестованных участниц Pussy Riot

В Красноярске появились улицы, названные в честь арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Таблички с именами Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерины Самуцевич появились на зданиях, расположенные на улицах, где стоят храмы.

Об этом в своем блоге в ЖЖ рассказал активист движения "Солидарность" Денис Стяжкин. По его словам, акцию провела местная арт-группа "Мигрень".

Были "переименованы" улица 9 января, где находится Свято-Благовещенский монастыри и улица Сурикова, на которой расположен Покровский кафедральный собор.

По словам Стяжкина, "только такие акции и могут заметить". "Так молодые художники пытаются обратить внимание на болевые точки, и я считаю это правильным", - сообщил он интернет-изданию Yarskonline.

Акция по "переимненованию" крансоярских улиц состоялась в четверг, 23 августа. Что с ними сейчас - неизвестно.