Многоречье раздора. Нет людей — нет проблемы?

Эта история о семье РУСАКОВЫХ — матери с ребенком-инвалидом — которые семь лет были прописаны и проживали в доме в селе Многоречье Бахчисарайского района, но однажды остались на улице.

А все потому, что Зеленовский сельсовет Бахчисарайского района отдал в собственность предпринимателю из Севастополя Игорю КВАРДАКОВУ земельный участок, на котором располагался дом с прописанными в нем людьми.

Более того, затем исполком сельсовета принял решение о сносе дома, не предоставив семье, согласно закону, другое жилье.

О том, как в один миг любой из вас точно так же может остаться на улице, смотрите в нашем сюжете.