В Петербурге в выходные таксисты устраивают съезд
24 августа 2012, 12:46 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге 24-25 августа 2012 года под эгидой Общероссийского народного фронта при поддержке Государственной Думы состоится II Всероссийский съезд таксистов. Организатор Съезда - «Национальный совет такси».
На Съезде профессиональное сообщество планирует обсудить и утвердить проект «Основ государственной политики в области таксомоторного обслуживания населения Российской Федерации».
К участию в работе Съезда приглашены представители Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, министерств и ведомств, руководители региональных уполномоченных органов исполнительной власти, профсоюзы, научные и экспертные организации, представители объединений таксистов Евразийского союза, российские автопроизводители, представители объединений смежных отраслей.