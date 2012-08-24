В Петербурге в выходные таксисты устраивают съезд

В Санкт-Петербурге 24-25 августа 2012 года под эгидой Общероссийского народного фронта при поддержке Государственной Думы состоится II Всероссийский съезд таксистов. Организатор Съезда - «Национальный совет такси».

На Съезде профессиональное сообщество планирует обсудить и утвердить проект «Основ государственной политики в области таксомоторного обслуживания населения Российской Федерации».

К участию в работе Съезда приглашены представители Правительства Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, министерств и ведомств, руководители региональных уполномоченных органов исполнительной власти, профсоюзы, научные и экспертные организации, представители объединений таксистов Евразийского союза, российские автопроизводители, представители объединений смежных отраслей.