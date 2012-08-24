В Новгородской области осужден командир войсковой части

Собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Великий Новгород доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру 69 отдельного ремонтно-восстановительного батальона подполковнику Олегу Морозову, офицер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



В феврале текущего года в войсковую часть поступило 12 автомобильных двигателей марки ЯМЗ-238Л в сборе с коробками передач стоимостью свыше 440 тысяч рублей, установил суд. Командир части, желая заработать, предложил своему знакомому – частному предпринимателю купить у него двигатели по цене 20 тысяч рублей за комплект. Коммерсант согласился с предложением при условии, что двигатели будут доставлены в город Петродворец, где после проверки их работоспособности офицер получит 240 тысяч рублей. Однако на выезде из города Луги автомобиль с похищенным имуществом был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



Великоновгородским гарнизонным военным судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей с лишением воинского звания «подполковник».