Мини-отели Петербурга ждут,когда их перепишут

Разговоры о введении квалификационного реестра в Петербурге мини-отелей идут уже несколько лет, но пока безрезультатно.

Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ, член Общественного совета по малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга Сергей Корнеев считает, что развитие сети мини-отелей в северной столице необходимо переводить на новый качественный уровень.

В беседе с корреспондентом «Новостей малого бизнеса» чиновник подчеркнул, что мини-отели, - это, как правило, малый семейный бизнес. Но – отель отелю рознь. Сергей Корнеев считает, что правительство города должно создать реестр мини-отелей и с привлечением специалистов квалифицировать их.

С ним полностью согласен президент Ассоциации малых гостиниц Владимир Васильев. «Сегодня полностью отсутствует внятное региональное законодательство по размещению мини-отелей, нет регламента их деятельности, - подчеркнул он в своем комментарии для «НМБ». - Уже несколько лет идут разговоры о введении реестра, но его так и нет».

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко недавно пообещал разобраться с этой проблемой и в ближайшее время решить ее. «Главная задача, которая стоит сейчас перед туристической отраслью – обеспечить высокий уровень обслуживания, - сказал он. - Только в этом случае можно рассчитывать на продление сроков пребывания туристов в нашем городе и на рост числа повторных посещений».