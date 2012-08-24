Президент РФ Владимир Путин накануне подписал Указ о составе Российского организационного комитета "Победа", которым назначил себя председателем, а Дмитрия Рогозина - своим замом в этой структуре.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Указ вступил в силу вчера, со дня его подписания.

Российский оргкомитета "Победа", согласно указу возглавил сам президент, вице-председателем стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Пятью заместителями председателя оргкомитета стали замглавы кабмина РФ Ольга Голодец, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы Александр Ефимов, помощник президента РФ Евгений Школов и по согласованию - вице-спикер Госдумы РФ Александр Торшин и зампред Госдумы РФ Любовь Швецова.

Ответсеком "Победы" назначен начальник Управления Президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Владимир Кикоть.

В состав Оргкомитета Указом Путина включены: полпреды президента Михаил Бабич, Александр Беглов, Николай Винниченко, Виктор Ишаев, Виктор Толоконский, Владимир Устинов, Александр Хлопонин, Игорь Холманских; директор ФСБ России Александр Бортников, глава Минрегиона Олег Говорун, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Александр Коновалов, глава МЧС Владимир Пучков, глава Минобороны Анатолий Сердюков, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобра Дмитрий Ливанов, глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Минтруда Максим Топилин, глава Минсвязи Николай Никифоров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр культуры Владимир Мединский, министр спорта Виталий Мутко, директор ФСО России Евгений Муров, статс-секретарь – замглавы Минобороны РФ Николай Панков, помощник Путина - начальник ГПУ президента Лариса Брычёва, управделами президента РФ Владимир Кожин, помощник Путина - начальник Контрольного управления президента Константин Чуйченко, начальник Управления президента по внутренней политике Олег Морозов, начальник Управления президента РФ по госнаградам Владимир Осипов,

По согласованию - главный раввин России Берл Лазар; председатель Совета муфтиев России, председатель ДУМ Европейской части РФ муфтий Равиль Гайнутдин и председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и обществапротоиерей Всеволод Чаплин.

Также по согласованию в оргкомитет вошли: председатель совета Всероссийского центра социально-правовой помощи ветеранам (инвалидам) войн Вячеслав Михайлов, президент Клуба военачальников РФ Анатолий Куликов, председатель совета ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Дмитрий Карабанов, лидер ООО инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной, член Совфеда, президент ассоциации полярников Артур Чилингаров, председатель Российского совета ветеранов МВД и ВВ Иван Шилов и президент Академии военных наук РФ Махмут Гареев.