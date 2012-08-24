Путин провёл рабочую встречу с директором Пограничной службы ФСБ Проничевым

Противодействие трансграничным угрозам на северокавказском и среднеазиатском направлениях стало главной темой встречи президента Владимира Путина и директора Пограничной службы ФСБ Владимира Проничева.

В частности, накануне речь шла об обустройстве государственных рубежей, передаёт пресс-служба Кремля. По словам Проничева, этот процесс уже близится к завершению. 90% погранзастав оснащены самой современной техникой - приборами ночного видения и тепловизорами.

Президент также поинтересовался успехами в борьбе с браконьерством.

"Мы с Вами ещё в прошлом году обсуждали вопросы, связанные с приобретением новых судов для Пограничной службы. У вас целая программа есть, я знаю", - уточнил президент.

"Да, действительно, программа была в части, касающейся формирования береговой охраны нового поколения. На вооружение уже поступили новые корабли - ХХI века, они очень эффективно работают. Поэтапно мы предполагаем 25 кораблей такого поколения. Все средства есть", - подтвердил главный пограничник России.

Владимир Проничев подчеркнул, что на Севере, Балтике и Дальнем Востоке также бесперебойно идут поступления.

"Это скоростные современные катера с водоизмещением порядка 40 тонн, и 125 тонн есть, со скоростными показателями 50 узлов. То есть они достаточно эффективны. Точно так же на Азовском море, Чёрном море", - отметил директор Погранслужбы ФСБ РФ.