Саммит АТЭС во Владивостоке: первые волонтёры приступили к работе на Русском

В Приморье первые волонтёры уже помогают в организации саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке. Остальные после лекций по этикету и занятий по английскому языку отправились отдыхать на Шамору.

Уже в четверг первые волонтеры отправились работать на остров Русский. Ребята помогают рабочей группе материально-технического обеспечения. Делегация также отправилась в пресс-центр на инструктаж: волонтеры будут помогать в аккредитации журналистов, раздавать бейджи участникам саммита АТЭС 2012. Для волонтеров на острове организована доставка и питание.

Накануне добровольцы прослушали лекции о культуре стран АТЭС: вспомнили отличия обозначений жестов, особенности национальных приветствий, специфику общения и делового этикета, а затем отправились на пляжи Владивостока. Культурная программа обязательна каждый день. Об этом сообщила специалист управления по делам молодежи администрации Приморского края Екатерина Ищук, передаёт РИА ПримаМедиа.