Фанаты московского футбольного клуба 'Спартак' оскандалились на матче Лиги Европы. Спартаковские болельщики на международной арене в очередной раз проявили себя самым неподобающим образом.

В ходе матча против стамбульского клуба "Фенербахче" 21 августа, во вторник, малолетние фанаты, оккупировавшие сектор красно-белых, сначала зажгли фаеры, нарушив тем самым запрет УЕФА на использование пиротехники, а затем подожгли баннеры с изображением национального героя Турции, первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Эти баннеры фанаты отобрали у турецких болельщиков, когда днем напали на них в центре Москвы. Спартаковцы избили фанатов из Турции и отняли атрибутику. А вечером пронесли ее на стадион как трофеи, передает Вести.ру.

Скорее всего, малообразованные фанаты и не знают об историческом значении фигуры Ататюрка для Турции, но вот о характере турецких болельщиков они знать должны. Московский "Спартак" в рамках квалификационного этапа к Лиге чемпионов обыграл в "Лужниках" турецкий "Фенербахче" со счетом 2:1.

Ответная игра состоится 29 августа в Стамбуле. Фанатам "Спартака" после случившегося следует быть готовым к особенному приему.

А в четверг, 23 августа, болельщики московских клубов пришлина стадион "Локомотив", чтобы поболеть против "Анжи" в матче Лиги Европы с голландским "АЗ", сообщает Sports.ru. Во время и после матча за различные правонарушения было задержано более 80 человек.

Фанаты 'Зенита' в Петербурге в среду сравняли счет. Двое жителей Дагестана госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Семеро петербуржцев задержаны. Таков официальный итог столкновения у «Макдоналдса» в Московском районе Петербурга.