МВД за помощь в раскрытии преступлений будет платить хорошие деньги

МВД РФ будет выплачивать вознаграждение гражданам за помощь следствию. Ранее в России отсутствовал институт платы лицам, оказавшим следствию ту или иную помощь.

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, согласно которому платить будут за помощь в раскрытии особо тяжких преступлений и преступлений, вызвавших большой общественный резонанс.

В документе отмечается, какие должностные лица смогут назначать вознаграждение: до 500 тысяч рублей - руководитель территориального органа МВД РФ, до 3 миллионов рублей - замминистра МВД, свыше 3 миллионов рублей - глава МВД.

При этом положение о выплате вознаграждения не распространяется на граждан, состоящих на службе в правоохранительных и контролирующих органах.

В федеральном бюджете на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014гг. на эти цели ежегодно предусмотрено 285 миллионов рублей.