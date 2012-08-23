МВД за помощь в раскрытии преступлений будет платить хорошие деньги
23 августа 2012, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
МВД РФ будет выплачивать вознаграждение гражданам за помощь следствию. Ранее в России отсутствовал институт платы лицам, оказавшим следствию ту или иную помощь.
Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, согласно которому платить будут за помощь в раскрытии особо тяжких преступлений и преступлений, вызвавших большой общественный резонанс.
В документе отмечается, какие должностные лица смогут назначать вознаграждение: до 500 тысяч рублей - руководитель территориального органа МВД РФ, до 3 миллионов рублей - замминистра МВД, свыше 3 миллионов рублей - глава МВД.
При этом положение о выплате вознаграждения не распространяется на граждан, состоящих на службе в правоохранительных и контролирующих органах.
В федеральном бюджете на 2012г. и на плановый период 2013 и 2014гг. на эти цели ежегодно предусмотрено 285 миллионов рублей.