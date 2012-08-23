Исследователи выявили, что брак может привести к алкоголизму и ожирению

Исследователи Университета Цинциннати выявили, что любое состояние брака приводит к алкоголизму. Но есть и половые различия. По данным исследования, замужние женщины среднего возраста чаще припадают к бутылке, а мужчин тянет на спиртное во время развода.

Исследователи пришил к выводу, что мужчины способны сдерживать себя в браке, а развод на них действует подавляюще.

Всегда было принято считать, что среди мужчин алкоголиков больше. Но в последние годы женщины стали их догонять.

Еще в ходе исследования специалисты выявили, что мужчины начинают пить меньше, когда женятся, особенно если вступают в брак впервые. При разводе же сильная половина человечества пускается во все тяжкие. В исследовании приняли участие более 5300 человек, и их жизнь отслеживали на протяжении нескольких лет.

Удалось прийти к выводу, что женщины, будучи в браке, в среднем в месяц употребляли 9 алкогольных напитков, а в стадии развода – 6,5 напитков в месяц. У мужчин эти цифры равнялись 19 и 21, 5 соответственно.

В некоторых случаях женщины сообщали, что мужья сами их «познакомили» с алкоголем. И пьют они больше, потому что мужья пьют еще больше. Что касается развода, то женщины пьют меньше, чтобы не потерять лицо. Мужчины же склонны в большей степени обращаться к алкоголю во время стресса, т.е. при разводе, сообщает портал raut.ru.

Ученые также подметили, что семейные женщины чаще сталкиваются с проблемой лишнего веса. Исследователи объясняют это тем, что всю семью на диету посадить невозможно. Поэтому женщинам приходится каждый день подвергать себя различным пищевым соблазнам.