Власти Москвы выбрали площадки для аналога Гайд-парка

Власти Москвы в четверг выбрали парки "Сокольники" и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в качестве площадок для аналога Гайд-парка.

Руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров пояснил, что эти парки были выбраны из четырех точек с учетом необходимых требований.

Он уточнил, что под создание аналога Гайд-парка будет отдана не вся территория этих парков, а лишь некоторая часть, сообщает РИА Новости.

Экспериментальные площадки, по словам Майорова, могут заработать до конца текущего года. "До 1 января 2013 года законодательство нас обязывает решить эти вопросы", - сказал Майоров.

Алексей Майоров также сказал, что в московских "Гайд-парках" можно будет митинговать без разрешения. По его словам, организаторам акций нужно будет подать уведомление о проведении мероприятия.

По его словам, власти города обязаны до 1 января следующего года внести соответствующие изменения в законодательную базу о проведении массовых мероприятий. Он пояснил, что сначала площадки будут работать как экспериментальные, поскольку необходимо выяснить, "будут ли они работать".

Идею создания аналога Гайд-парка, где каждый желающий сможет высказать свои политические взгляды, власти Москвы начали активно обсуждать в связи с многочисленными акциями оппозиции, которые вызвали недовольство местных жителей в связи с нарушением общественного порядка и неудобствами из-за перегрузки улиц.