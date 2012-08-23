В Москве реверсивные полосы на двух шоссе закрыли временно

В Москве власти приняли решение временно отменить реверсивное движение сразу на двух трассах города – Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов. Нововведение связано с реконструкцией этих автодорог.

По данным представителя организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, после завершения работ по реконструкции этих двух магистралей, реверсивное движение на них будет возобновлено на тех же участках, где было организовано до начала реконструкции, сообщает "Российская газета". В настоящее время на этих шоссе начаты работы по демонтажу комплексов управления реверсивным движением.

До введения новой схемы реверсивное движение было организовано не шести участках московских трасс: на Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода, проспекте Мира от Садового кольца до Третьего транспортного кольца, на Рязанском проспекте от улицы Академика Скрябина до Московской кольцевой автодороги и на Шереметьевской улице от ТТК до Калибровского путепровода.

Власти Москвы считают, что реверсивные полосы эффективно разгружают магистрали в часы пик, перенаправляя потоки машин в то или иное направление в зависимости от времени суток. Например, в утренний час пик, когда большая часть автовладельцев направляется в центр столицы, реверсивная полоса отрыта в этом направлении. В вечерний час пик реверсивная полоса "работает" для движения в сторону Подмосковья.