Анджелина Джоли вновь вошла в список самых влиятельных женщин мира
23 августа 2012, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда Голливуда Анджелина Джоли вновь, третий раз вошла в список самых влиятельных женщин вселенной.
Традиционный рейтинг самых влиятельных женщин мира, публикуемый журналом Forbes, возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Вторая - Хиллари Клинтон. В списке и супруга президента США Барака Обамы. Среди знаменитостей, которые вошли в список — Леди Гага, Опра Уинфри, Бейонсе Ноулз, Дженнифер Лопез, Джоан Роулинг, София Вергара и Жизель Бундхен.
Авторитет посла доброй воли ООН, знаменитой актрисы Анджелины Джоли, в этом году понизился. В рейтинге Анджелина Джоли переместилась с 29-го места, занимаемого в прошлогоднем списке, на 66-е.
В рейтинге места с четвертого по шестое заняли супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс, занимающаяся благотворительностью, главный редактор американской газеты New York Times Джил Абрамсон и лидер правящей в Индии партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди.