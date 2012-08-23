Анджелина Джоли вновь вошла в список самых влиятельных женщин мира

Звезда Голливуда Анджелина Джоли вновь, третий раз вошла в список самых влиятельных женщин вселенной.

Традиционный рейтинг самых влиятельных женщин мира, публикуемый журналом Forbes, возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Вторая - Хиллари Клинтон. В списке и супруга президента США Барака Обамы. Среди знаменитостей, которые вошли в список — Леди Гага, Опра Уинфри, Бейонсе Ноулз, Дженнифер Лопез, Джоан Роулинг, София Вергара и Жизель Бундхен.

Авторитет посла доброй воли ООН, знаменитой актрисы Анджелины Джоли, в этом году понизился. В рейтинге Анджелина Джоли переместилась с 29-го места, занимаемого в прошлогоднем списке, на 66-е.

В рейтинге места с четвертого по шестое заняли супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс, занимающаяся благотворительностью, главный редактор американской газеты New York Times Джил Абрамсон и лидер правящей в Индии партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди.