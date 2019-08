На Московском автосалоне Land Rover представит обновленный Freelander 2 2013 модельного года.Российские продажи обновленного Freelander 2 должны стартовать в ноябре 2012 года.

Рекомендованная цена начинается от 1 233 000 рублей. Вместо нынешнего 3,2-литрового бензинового V6 Freelander 2 теперь будет оснащен более легким и экономичным бензиновым турбомотором Si4 от Range Rover Evoque.

Обновление экстерьера ограничилось небольшими косметическими доработками. Внешне обновленный "Фрил" можно узнать по новым светодиодным фарам и задним фонарям, а у окантовки радиаторной решетки и "противотуманок" теперь более контрастная отделка. В цветовую палитру кузова добавлены три новых цвета (Aintree Green, Havana и Mauritius Blue), сообщает auto.vesti.ru.В салоне появилась система бесключевого запуска мотора и новая центральная консоль с 7-дюймовым тачскрином.

Обновленный Freelander 2 получил новую голосовую систему Say What You See с подсказками на экране, которые водитель произносит для управления аудиосистемой, опционным навигатором, климатом и телефоном.