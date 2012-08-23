Пенсионеров и инвалидов в России будут устраивать в приемные семьи

В России пенсионеров и инвалидов будут опекать в приемных семьях. Губернатор Владимирской области Николай Виноградов подписал постановление об организации в регионе системы приемных семей для пожилых людей и инвалидов.

Приемные семьи станут альтернативой центрам для пожилых людей и домам престарелых. Каждый опекун сможет принять в свой дом не более двух подопечных, нуждающихся в социальной поддержке. Обязательными условиями являются достаточная площадь жилья, отсутствие опасных заболеваний (в том числе алкоголизма) и родственных связей с подопечными, сообщает "Российская газета".

Опекунами могут стать одинокие или проживающие отдельно жители Владимирской области, их подопечными - женщины старше 55 лет, мужчины от 60 лет и инвалиды (в том числе с детства), нуждающиеся в посторонней помощи.