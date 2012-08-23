В Петербурге полиция задержала шесть участников массовой драки, которая произошла в среду вечером на Московском проспекте. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что около 21:30 по московскому времени у домов 175 и 179 по Московскому проспекту 25-30 человек избили трех выходцев с Северного Кавказа. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("хулиганство").

"АН" сообщали, что по словам очеивдцев, у "Макдоналдса" в Московском районе Петербурга накануне вечером молодые люди "с воплями", "сметая все на пути", "отметелили всех подряд". Очевидцы насчитали около 50 молодчиков с закрытыми капюшонами лицами. Неофициально случившееся связывают с матчем "Зенит" - "Анжи" в Махачкале, после которого питерские фанаты заявили о своем избиении.