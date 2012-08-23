Президент РФ Путин отправил в отставку двух генералов и полковника полиции

В четверг Владимир Путин произвёл очередные кадровые изменения в системе МВД РФ. Президент подписал Указ "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации".

Своим указом, который вступил в силу сегодня, глава российского государства освободил от должности генерал-майоров полиции Игоря Баранова - замначальника Главка собственной безопасности МВД РФ и Сергея Зубкова - замдиректора Бюро по координации борьбы с оргпреступностью и иными опасными видами преступлений на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств.

Кроме того, этим же указом от занимаемо должности освобождён полковник полиции Андрея Здора - замначальника Главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"АН" писали, что сегодня Путин снял с должности главу наркоконтроля Северной Осетии.