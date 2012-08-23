Путин отправил в отставку главу наркоконтроля Северной Осетии-Алании
23 августа 2012, 12:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Маирбек Бичегкуев в четверг освобождён от должности начальника Управления ФСКН РФ по Северной Осетии – Алании. Указ об этом подписал сегодня президент России Владимир Путин.
"Освободить генерал-майора полиции Бичегкуева Маирбека Владимировича от должности начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Северная Осетия - Алания", - говорится в указе президента, передала пресс-служба Кремля.
Указ вступает в силу сегодня - со дня его подписания.