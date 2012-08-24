Депутаты чеченского парламента хотят застраховаться от изнасилований

Депутаты парламента Чечни объявили тендер на поиск страховщика – народные избранники хотят защититься от пожара, потопа, грабежа и изнасилования. Об этом говорится на сайте госзакупок.

На сайте приведен список рисков, от которых депутаты хотят защититься. В их числе также производственные травмы, например, потеря языка. Об этом пишет РСН. Депутатский корпус за страховку победителю аукциона готов заплатить из бюджета чуть более 2 миллионов рублей. Напомним, осенью 2011 года здание парламента Чечни атаковали боевики.