Город к зиме готов?

Сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Козырев доложил о готовности жилых домов к новому отопительному сезону. По оценке чиновника, ситуация в этом году значительно лучше, чем год назад, когда нынешнее правительство приняло город.

Козырев перечислил основные задачи, поставленные правительством по подготовке к зиме: обеспечение эффективной работы всех коммунальных служб, подготовка аварийных бригад к предстоящим технологическим нарушениям, завершение капитальных ремонтов домов, в частности, кровель, подготовка снегоуборочной техники, строительство 7 стационарных снегоплавильных пунктов.

По информации Жилищного комитета, из 566 домов, в которых проводится ремонт кровли, 300 домов готовы полностью, готовность еще 90 жилых зданий – выше 90% и они будут отремонтированы до 1 сентября, оставшиеся 176 домов отремонтированы от 50% до 90%.

Эти дома расположены в Центральном, Адмиралтейском, Калининском, Выборгиском и Петродворцовом районах. «Главы этих отстающих районов будут отчитываться в сентябре на заседании правительства», - пообещал Сергей Козырев.

По его словам, уже уволены 5 заместителей глав отстающих районов, отвечающих за жилищно-коммунальное хозяйство. При этом есть и передовики: Невский, Кронштадтский и Красногвардейский районы, которые завершили все запланированные ремонты, не дожидаясь 1 сентября.

Глава Жилкома Валерий Шиян сообщил, что по всем проблемам можно обращаться через официальный сайт комитета. «С 1 июля на сайте публикуется рейтинг УК, - проинформировал он. - Любой житель города может узнать, на каком месте находится его управляющая компания, найти ее контакты и оставить свой отзыв о ее работе. Кроме того, можно позвонить на горячую линию ЖК: 576-24-28, 576-24-25».