Готовьте ваши денежки: в Петербурге дорожают услуги ЖКХ

В Петербурге сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Сергей Козырев, руководители Комитетов по энергетике Владислав Петров и Жилищного комитета Валерий Шиян, а также первый заместитель Комитета по тарифам Сергей Болтенков разъяснили ситуацию с ростом тарифов, которая ожидает петербуржцев с 1 сентября.

В квитанциях за сентябрь вырастет стоимость услуг на тепло, горячую и холодную воду и электричество.

Дело в том, что в конце 2011 года высшее руководство страны приняло решение о регулировании тарифов два раза в год - 1 июля и 1 сентября. По стране устанавливается максимум, выше которого повышать тарифы нельзя. На 2012 год 15%.

В Северной столице 1 июля тарифы на тепло, воду и свет выросли на 6%, с 1 сентября они вырастут соответственно на 5,6% (вода) и 6% (тепло и свет). Но эта беда – не беда.

С нового отопительного сезона мы переходим на систему оплаты за теплоснабжение в период непосредственного получения данной услуги. Если раньше плата за тепло равными долями распределялась на все 12 месяцев, то теперь мы будем платить за отопление с момента его включения и в соответствии с потреблением. Причем, в квитанции будет две строки – отопление в квартире и отопление общедомовой территории (лестницы, подвалы, чердаки).

Ньюсмейкеры уверяют, что раньше мы также платили за общедомовые помещения, просто они не выделялись отдельной строкой. Ситуация усугубляется тем, что если на воду и газ горожане могут поставить счетчики и платить только за потребленные ресурсы, то установить счетчики на тепло в квартире практически нереально – оборудование достаточно дорогое. К тому же экономия тепла в квартире легко компенсируется затратами на отопление общедомового имущества.

При этом, если по погодным условиям (сильные морозы) норматив потребления тепла будет превышен, то его придется оплатить автоматически без всякой 13-й квитанции. По идее, в теплую зиму мы должны будем платить меньше. Но здесь многое будет зависеть от аппетита управляющей компании.