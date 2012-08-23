Сердюков нарушил конституционные права военнослужащих

Все военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны, теперь будут обязаны под угрозой увольнения подписать перечень ограничений и запретов. Такое решение принял Анатолий Сердюков, возглавляющий Министерство обороны России.

Под угрозой увольнения военнослужащие теперь обязаны подписать "Перечень ограничений и запретов, распространяющихся на военнослужащих". Как сообщает газета "Известия", контрактники, в соответствии с перечнем, лишаются права на неприкосновенность частной жизни, если получают доступ к гостайне. Между тем, это право гарантировано 23-й статьей Конституции. Теперь офицеры лишены права не только критиковать, но даже обсуждать решения командиров, а эта мера является посягательством на свободу слова. Контрактникам запрещено "допускать публичные высказывания, суждения и оценки" начальства в СМИ, "использовать служебное положение в интересах политических партий и общественных, в том числе религиозных, объединений", а также "использовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к религии", пишет газета.