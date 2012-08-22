МИД РФ: Запад неправильно оценивает дело Pussy Riot

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич сообщил, что упреки стран Запада по поводу гонений на свободу творчества в России в связи с делом Pussy Riot необоснованны.

По словам дипломата, оппоненты Москвы не принимают во внимание оскорбительный для миллионов православных верующих и людей других вероисповеданий, придерживающихся традиционных понятий о нравственности, характер действа этой панк-группы.

Вместе с тем, в этой ситуации, несомненно, есть элементы конфликта цивилизаций. На пост-модернистском Западе многие забывают о христианских корнях Европы, а заодно не хотят уважать чувства последователей других конфессий, считая, что религия ограничивает демократию.

Они выступают за полную свободу акций подобных тем, которыми «прославилась» группа «Pussy Riot». Мы же убеждены, что забвение норм морали, общих для всех мировых религий, губительно, и стараемся и в жизни, и в политике соблюдать не только международное право, но и традиционные ценности. Что касается «нетрадиционных ценностей», то они допустимы лишь там, где не вступают в противоречие с законом и нравственностью, сообщается на сайте ведомства.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. в п.2 ст. 10 предусматривает, что «осуществление свободы выражения мнения может быть сопряжено с определенными условиями, ограничениями и санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».

«Это - юридические обязательства всех государств, и их необходимо выполнять», - напомнил Лукашевич.