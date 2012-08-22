Роскосмос за неделю подготовил план реформирования ведомства
22 августа 2012, 22:25 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральное космическое агентство за неделю подготовил первую версию реструктуризации ведомства в государственную корпорацию. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее дал на эту работу Роскосмосу месяц.
О том, что "Роскосмос" готовит предложения по преобразованию агентства в госкорпорацию, стало известно на прошлой неделе. "Как один из вариантов мы будем рассматривать создание госкорпорации "Роскосмос" по аналогии с "Росатомом"",— рассказал руководитель "Роскосмоса" Владимир Поповкин.
Напомним, 9 августа глава правительства заявил, что терпеть потерю авторитета России как космической державы и миллиардов рублей на утраченные аппараты "дальше невозможно". И пообещал наказать виновных.
Согласно новому плану, ведомство планируется превратить в госкорпорацию с четкой вертикальной структурой и строгим разделением полномочий между разными департаментами. Возглавит корпорацию генеральный директор (сейчас высшая должность в Роскосмосе - руководитель), у которого будет шесть заместителей по различным направлениям - боевая ракетная техника, международное сотрудничество, эксплуатация космодромов, обеспечение спутниковых систем, статс-секретарь и первый заместитель.
Директор будет также связан с правлением корпорации, которое заменит коллегию Роскосмоса, и управделами.
Непосредственно над главой в структуре корпорации будут находится наблюдательный совет и ревизионная комиссия. Первый будет оценивать эффективность работы директора корпорации, а комиссия займется контролем финансовых потоков в ведомстве. Завершают формирование структуры руководства компании секретариат и научно-технический совет, разделенный на секции по направлениям деятельности госкорпорации, пишет "Коммерсантъ".
Управления Роскосмоса будут ликвидированы, а на их месте создадут 17 профильных департаментов.