Роскосмос за неделю подготовил план реформирования ведомства

Федеральное космическое агентство за неделю подготовил первую версию реструктуризации ведомства в государственную корпорацию. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее дал на эту работу Роскосмосу месяц.

О том, что "Роскосмос" готовит предложения по преобразованию агентства в госкорпорацию, стало известно на прошлой неделе. "Как один из вариантов мы будем рассматривать создание госкорпорации "Роскосмос" по аналогии с "Росатомом"",— рассказал руководитель "Роскосмоса" Владимир Поповкин.

Напомним, 9 августа глава правительства заявил, что терпеть потерю авторитета России как космической державы и миллиардов рублей на утраченные аппараты "дальше невозможно". И пообещал наказать виновных.

Согласно новому плану, ведомство планируется превратить в госкорпорацию с четкой вертикальной структурой и строгим разделением полномочий между разными департаментами. Возглавит корпорацию генеральный директор (сейчас высшая должность в Роскосмосе - руководитель), у которого будет шесть заместителей по различным направлениям - боевая ракетная техника, международное сотрудничество, эксплуатация космодромов, обеспечение спутниковых систем, статс-секретарь и первый заместитель.

Директор будет также связан с правлением корпорации, которое заменит коллегию Роскосмоса, и управделами.

Непосредственно над главой в структуре корпорации будут находится наблюдательный совет и ревизионная комиссия. Первый будет оценивать эффективность работы директора корпорации, а комиссия займется контролем финансовых потоков в ведомстве. Завершают формирование структуры руководства компании секретариат и научно-технический совет, разделенный на секции по направлениям деятельности госкорпорации, пишет "Коммерсантъ".

Управления Роскосмоса будут ликвидированы, а на их месте создадут 17 профильных департаментов.