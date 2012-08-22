В Японии обнаружена рыба и морепродукты с повышенным уровнем радиации. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO заявила об обнаружении повышенного уровня содержания радиоактивных элементов в рыбе и моллюсках, выловленных недалеко от станции.

Специалисты компании изучили образцы более 20 видов рыб и моллюсков, выловленных в 20-киллометровой зоне вокруг АЭС в период с середины июля по начала августа.

По данным тестов: уровень содержания радиоактивного цезия превышал установленные правительством нормы в 380 раз.

В частности уровень радионуклидов на килограмм рыбы терпуг, выловленной 1 августа в километре от города Минамисома, составил 38 тысяч беккерелей. По информации компании, этот показатель выше данных, полученных ранее, более чем в 20 раз.

Кроме этого превышение нормы содержания радиоактивных элементов было обнаружено еще у девяти видов рыб, выловленных в этом районе.

Напомним, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после мощнейшего землетрясения на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года.