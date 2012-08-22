По Москве начнут курсировать двухэтажные автобусы

По Москве на этой неделе начнут курсировать двухэтажные автобусы для туристов. Маршут: Софийская набережная, "Балчуг", Ленивка, Волхонка, Знаменка, Охотный ряд. Девять километров вокруг Кремля.

По пути — восемнадцать остановок. Роман Крылов, генеральный директор компании-перевозчика, рассказал, что двухэтажные автобусы приравнены к общественному транспорту. Билет действует 24 часа с момента первой посадки.

Водитель имеет право делать остановки на остановках общественного транспорта, подсаживать и высаживать туристов. В автобусе работает аудио-гид.