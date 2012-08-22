Туристы из России пострадали из-за банкротства болгарского туроператора

Россияне, около 500 человек, пострадали из-за болгарского туроператора Bulgarian Vip Tours (BVT). Принимающий туристов из России BVT приостановил свою деятельность в связи с невозможностью выполнять свои обязательства.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что у части туристов возникли проблемы с отелями, которые начали требовать повторно оплатить проживание.

Большинство проблем российские туроператоры решили сразу. Они стали повторно оплачивать отели либо напрямую, либо через своих других принимающих партнеров, передает РБК.

По словам Тюриной, в том случае, если туристам приходится повторно платить самим за свое проживание, то они получают от отелей соответствующий документ и эти деньги вернутся к ним за счет финансовых гарантий российского туроператора, который отправил их отдыхать.

По данным РСТ, неприятности с отелями могут коснуться только тех туристов, которые уже находятся в Болгарии.

Россиян, кто только собирается поехать в Болгарию и кого должна была принимать компания BVT, не столкнутся ни с какими проблемами. Как сообщила Тюрина, их передают другим партнерам, все проблемы на себя взяли российские туроператоры.

Ранее сегодня стало известно, что внезапно закрылось московское турагентство "Джулия Трэвел". Согласно сообщению Ростуризма, туристы, которые приобрели путевки в этом агентстве, обращаются в ведомство с конца июля 2012 года. Все заявления туристов направляются в правоохранительные органы.