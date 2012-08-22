Меркель и Клинтон возглавили список самых влиятельных женщин планеты

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и госсекретарь США Хиллари Клинтон возглавили ежегодный список самых влиятельных женщин планеты.

Третье место в ТОП-100 самых влиятельных дам, составленном американским журналом Forbes, заняла президент Бразилии Дилма Руссеф. В этот список также вошли первая леди США Мишель Обама и королева Великобритании Елизавета II. Они заняли 7-е и 26-е места соответственно.

В рейтинге места с четвертого по шестое заняли супруга Билла Гейтса Мелинда Гейтс, занимающая благотворительностью, главный редактор американской газеты New York Times Джил Абрамсон и лидер правящей в Индии партии «Индийский национальный конгресс» Соня Ганди.