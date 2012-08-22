Мэр Москвы Сергей Собянин произвел очередные кадровые перестановки в городских ведомствах.

Столичный градоначальник освободил от должности замруководителя департамента экономической политики и развития Евгения Тиховодова. Тиховодов подал заявление об уходе по собственной инициативе.

Собянин назначил на пост руководителя департамента семейной и молодежной политики Юлию Гримальскую. С Гримальской подписан контракт на срок полномочий мэра.

Мэр Москвы назначил главой района Капотня Михаила Маркова. Главой управы Нагорного района стал Александр Леонов.