Россияне поддерживают идею введения звания «Герой Труда»

Большинство россиян поддерживают идею введения звания «Герой Труда». Полномочный представитель президента России Игорь Холманских выступил с предложением ввести в России звание «Герой Труда», которое по статусу должно быть приравнено к уже существующему званию Героя Российской Федерации.

Поддерживают введение нового звания больше половины экономически активных россиян и работодателей. По их мнению, в современной России не хватает награды, которая способствовала бы росту престижа честного труда – аналога одноименного советского знака отличия. «Давно пора!»; «Необходимо поднимать статус рабочих профессий»; «Если пенсия мизерная в итоге, так хоть звание радовать будет», - комментируют респонденты.

Им возражают 19% россиян и 22% работодателей, относящихся к инициативе г-на Холманских отрицательно и считающих, что добросовестный труд должен достойно оплачиваться и гарантировать высокую пенсию, а не только поощряться наградами. С их точки зрения, в стране и без того достаточно степеней и званий, дающих право на льготы, к тому же многие опасаются несправедливости при присвоении этого знака. «Если будут положены льготы, то это звание будут присваивать особо приближенным к руководству»; «Вместо того что бы фантазировать о новых званиях, лучше бы подумали о том, как живется тем, кто их уже имеет»; «За работу деньги платить надо, а не только награды на грудь вешать», - объясняют свою позицию участники опроса портала Superjob.ru.

Почти четверть россиян и пятая часть представителей организаций пока затрудняется оценить инициативу нового полпреда президента. «Кого награждать-то? Тех, кто прячет прикарманенное за границей? Подобное награждение будет дискредитировать звание прошлых лет», - комментируют респонденты.