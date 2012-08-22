В семье полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Романа Широкова родился второй ребенок. Жена Романа Екатерина родила девочку. Малышке дали имя Виктория.

Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. У четы Широковых есть старший сын — четырехлетний Игорь.

31-летний Широков является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы по футболу.

"АН" сообщали, что недавно Андрей Аршавин стал многодетным отцом. Жена капитана сборной России и игрока "Зенита" родила сына. У Аршавиных подрастают старшие сын и дочь.