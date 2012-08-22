В семье полузащитника "Зенита" Романа Широкова родилась дочь
22 августа 2012, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
В семье полузащитника петербургского футбольного клуба "Зенит" Романа Широкова родился второй ребенок. Жена Романа Екатерина родила девочку. Малышке дали имя Виктория.
Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. У четы Широковых есть старший сын — четырехлетний Игорь.
31-летний Широков является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы по футболу.
"АН" сообщали, что недавно Андрей Аршавин стал многодетным отцом. Жена капитана сборной России и игрока "Зенита" родила сына. У Аршавиных подрастают старшие сын и дочь.