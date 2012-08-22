Новые правила предоставления услуг ЖКХ вступают в силу с 1 сентября

Согласно постановлению правительства № 354 от 06 мая 2011 года с 1 сентября 2012 года вступают в силу новые правила предоставления коммунальных услуг.

Основное нововведение: все владельцы жилья в многоквартирных домах должны будут оплачивать две составляющие по каждому виду коммунальных услуг (отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение). Во-первых, за потребление коммунальных услуг в принадлежащем им жилом помещении. Во-вторых, за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды.

В ежемесячном платежном документе оба эти пункта будут прописываться отдельно. Плата за услуги в жилом помещении будет определяться по показаниям индивидуальных приборов учета, передает Вести.ру. Если такие приборы не установлены, платить придется по нормативам потребления, определенным в новых правилах. Оплата услуг на общедомовые нужды будет начисляться пропорционально площади каждого жилого и нежилого помещения в доме.