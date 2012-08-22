Духовник Путина прокомментировал приговор Pussy Riot

Наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон прокомментировал приговор по делу участниц российской панк-группы Pussy Riot.

Архимандрит Тихон - член Высшего церковного совета, председатель Совета по культуре, автор книги «Несвятые святые», имеет репутацию близкого к Кремлю человека: СМИ неоднократно называли его духовником Владимира Путина.

По словам наместника Сретенского монастыря, страшные с точки зрения православного человека бесчинства, совершенные феминистками в храме Христа Спасителя, получили определенную оценку государства в лице судебной власти: данный поступок - преступление. По мнению архимандрита Тихона, это решение логичное и правильное.

Как заявил священнослужитель, поступок девушек - не кощунственные, а хулиганские действия, вот почему феминисток осудили по статье «Хулиганство». Архимандрит Тихон присоединяется к заявлению Высшего церковного совета, который просит представителей судебной власти смягчить наказание.

Тихон отметил, что этим девушкам сейчас не позавидуешь, пишет «Московский комсомолец». «Приговор очень жесткий, и нужно приложить усилия, чтобы он был смягчен, уверен архимандрит», - сказал священник.

Он подчеркнул: «Государство, которое допускает «пикантные» акции в музее, переворачивание полицейских машин и кощунство в главном храме страны, не может считаться государством, если не реагирует на эти провокации».

Священнослужитель считает, что православный христианин должен оставить насильственные акции. Архимандрит Тихон надеется, что приговор Хамовнического суда остановит последователей хулиганок - впредь осквернять храмы и глумиться над Могилой Неизвестного солдата никто не будет.

По его словам, акция феминисток носит отголосок советского времени, ведь впервые с тех времен был осквернен храм Христа Спасителя.



Архимандрит Тихон (в миру Георгий Шевкунов) является наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря, ректором Сретенской духовной семинарии. Он занимает пост ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре, является главным редактором интернет-портала Православие.ru.

Архимандрит Тихон входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству. Он сопровождал президента Владимира Путина во время частной поездки в Псково-Печерский монастырь в августе 2000г., а в 2003г. вместе с главой государства посетил США, где передал приглашение патриарха Алексия II первоиерарху РПЦ за границей митрополиту Лавру посетить Россию.