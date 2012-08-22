Средний размер взятки вырос в 33 раза за последние четыре года

За последние четыре года средний размер взятки в России вырос в 33 раза. Председатель ассоциации адвокатов России "За права человека" Евгений Архипов ссылаясь на данные МВД сообщил, что средний уровень взятки по стране не изменился: сегодня он составляет 300 тысяч рублей.

В сравнении с 2008 годом, когда был принят закон о противодействии коррупции: тогда по данным Департамента экономической безопасности, средний размер взятки составлял 9 тысяч рублей. По словам Архипова, самые проблемные сферы, наиболее подверженные коррупции - бизнес и транспорт.

В РБК прошла пресс-конференция представителей антикоррупционной приемной "Чистые руки", на которой они представили свой независимый ежегодный доклад.

Как сообщил председатель ассоциации адвокатов России "За права человека" Евгений Архипов, в период с 1 августа 2011г. по 1 августа 2012г. в приемную поступило 7 тысяч 220 обращений. По его словам, Москва на этот раз уступила место по количеству жалоб Приморскому краю, но осталась в тройке коррупционных лидеров. "Второй стала Московская область, потом Москва, затем Ставропольский край, дальше Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Курская область, Республика Ингушетия, Астраханская область, Ростовская область и т.д.", - сообщил Архипов.

Меньше всего на коррупцию жаловались в Чечне.