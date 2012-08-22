За сутки площадь лесных пожаров сократилась до 500 га

В России по данным на утро 22 августа действует 11 лесных пожаров на площади 500 га. При этом в Хабаровском крае действуют 3 лесных пожара на площади 440 га, в Республике Тыва - 1 пожар на 50 га.

Как отмечает Федеральное агентство лесного хозяйства РФ, за минувшие сутки площадь пожаров сократилась на 10%. Об этом сообщает РБК. На землях лесного фонда Российской Федерации ликвидировано 35 лесных пожаров, в том числе 1 крупный.