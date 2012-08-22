Православные активисты по вечерам будут патрулировать Москву

Православные активисты намерены патрулировать Москву. Как отметил руководитель православного движения «Святая Русь» Иван Отраковский, активисты попытаются защитить христианские святыни и священников.

В столице уже созданы семь мобильных групп, которые будут патрулировать районы города – дружины активистов формируются из добровольцев. Как отметил Отраковский, в случае, если дружинники увидят, что кто-то, например, расписывает храм граффити или издевается над священником, то они должны сразу же «принять меры к задержанию и вызвать полицию». Об этом сообщает РСН. Активист призывает организовывать такие дружины по всей России.