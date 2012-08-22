Департамент семейной политики Москвы возглавила Юлия Гримальская

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового главу департамента семейной политики города. Этот пост заняла Юлия Гримальская. До этого она исполняла обязанности руководителя ведомства.

В середине июня 2012 года экс-глава департамента Людмила Гусева была назначена руководителем исполкома московского отделения партии «Единая Россия». Также Собянин освободил Евгения Тиховодова от должности заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы, передает РСН. Чиновник был уволен с государственной службы по собственной инициативе.