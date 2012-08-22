«Единая Россия» готовит поправки к Уголовному кодексу, ужесточающие наказание за осквернение церквей. Хулиганами движет чувство безнаказанности, заявил депутат нижней палаты Вячеслав Лысаков.

По мнению депутата, вандализм, согласно российским законам, не карается тюремным сроком. Об этом Лысаков рассказал журналистам газеты "Известия". При этом народный избранник назвал тех, кто пишет на стенах церквей оскорбительные слова в поддержку группы Pussy Riot, "дебилами", передает РБК. В Уголовном кодексе РФ не прописна разница между осквернением частного жилища и места поклонения. И то, и другое, в соответствии со статьей 214, наказывается только штрафом или исправительными работами.