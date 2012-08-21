Жители Щелковского района требуют остановить застройку усадьбы Гребнево

В Московской области местные жители требуют остановить застройку усадьбы Гребнево. Это памятник культуры, считают жители Щёлковского района, может повторить судьбу Бородина и Архангельского.

Жители уже подготовили коллективное обращение. Документ был размещён на сайте министерства культуры Московской области, передает РСН. В заявлении говорится, что на территории усадьбы Гребнево уже идёт активное межевание и продажа и участков.