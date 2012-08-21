Ущерб от засухи в Челябинской области составил 2,9 млрд рублей

Ущерб от засухи в Челябинской области оценивается в 2,9 млрд руб. По данным правительства региона, соответствующие документы с оценкой ущерба от засухи уже отправлены в Москву.

Пол информации чиновников, площадь погибших посевов составила 511 тыс. га. В список пострадавших от засухи вошли 507 сельхозтоваропроизводителей - различных организаций и фермерских хозяйств. Об этом сообщил глава Министерства сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков, передает РБК. По его словам, в федеральном правительстве готовится постановление о выделении пострадавшим от засухи 17 субъектам РФ 14 млрд руб. в качестве субсидий.