Подозреваемый в подготовке покушения на Путина попросил убежища у Украины

Адам Осмаев, подозреваемый в подготовке покушения на президента России Владмира Путина просит убежища у властей Украины. Осмаев не может быть экстрадирован пока его просьбу не не рассмотрят в соответствии с международным правом.

Об этом сообщили в представительстве Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Второй задержанный - гражданин Казахстана Илья Пьянзиня, уже может быть выдан России, передает РСН. Подозреваемые в подготовке покушения на Владимира Путина были задержаны в Одессе 4 февраля.