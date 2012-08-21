Адвокаты Pussy Riot обжалуют приговор на следующей неделе

Адвокаты участниц панк-группы Pussy Riot, осужденных на два года за акцию в храме Христа Спасителя, получили копию приговора и намерены обжаловать решение Хамовнического суда на следующей неделе.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, защитники будут «изучать ее (копию) и обжаловать приговор». «На этой неделе явно не успеем, потому что большой объем приговора, очень много нарушений. Мы не хотим писать жалобу «на коленке», а детально все проанализируем и составим ее», - передаеь слова Полозова РИА «Новости». Напомним, участниц панк-группы Pussy Riot Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам колонии общего режима.