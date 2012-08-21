Гарри Каспаров никого не кусал: поминутная хроника события (ФОТО)

С давних времен известен самый простой и эффективный рецепт сенсации: если собака укусила человека, то это вещь само собой разумеющаяся, а вот если наоборот... Это мы без намеков, просто для затравки.

Хотя укус от ОМОНовца, в принципе тоже можно было бы истолковать в сенсационном ключе (вот уж "оппозиция" порезвилась бы, на одних демотиваторах уехала бы за кудыкину гору), но что произошло - то произошло.

Будучи поборниками всяческой справедливости - то есть над схваткой - мы влекомы одной лишь целью: рассказать как оно все было на самом деле. А тут еще прибавилась возможность и показать. Наш фотокор Артем Геодакян сделал полную раскадровку сцены "укуса". Смотрим...

Потянули чемпиона куда следует...









А вот (второй справа) будущая жертва шахматного гения... С УЖЕ полученной где-то царапиной.









Паренек увидел объект... И, забыв о травме...









... устремляется в гущузаварушки...









Вот он уже исполняет свой долг...









Челюсти у Каспарова явно сомкнуты...









Упаковали...









Выводы делайте сами...