Хакеры опубликовали документы с сайта Хамовнического суда

Хакеры из группировки Anonymous во вторник опубликовали материалы, не предназначенные для общего доступа, с сайта Хамовнического суда Москвы. Сайт суда был взломан сегодня утром.

Во вторник на главной странице сайта Хамовнического суда Москвы появились неприличные и издевательские выражения, а также антиправительственные лозунги и эпатажный музыкальный клип. Работу сайта удалось восстановить только спустя несколько часов. В опубликованных хакерами документах содержатся папки с письмами и страницами сайта, передает РИА Новости. Папка с письмами содержит около 480 документов – большинство из них содержат текст с требованием освободить участниц панк-группы Pussy Riot. Во второй папке - обращения пользователей в электронную приемную Хамовнического суда. При этом в папке находятся 438 документов, в которых есть фамилия и имя заявителя, его почтовый и электронный адреса, телефон и содержание обращения.