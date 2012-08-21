Собянин: В Москве будет создан Общественный архитектурный совет

В Москве будет создан Общественный архитектурный совет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Такое заявление градоначальник сделал во вторник, 21 августа, на заседании столичного правительства.

Ранее Собянин сообщил о разделении должностей главного архитектора и руководителя Москомархитектуры. Эти должности заняли Сергей Кузнецов и Андрей Антипов соответственно, передает РСН. «До сих пор главный архитектор был завален административно-хозяйственной работой и при такой перегруженности ему было не до творчества», — пояснил мэр Москвы.