Кадыров пообещал нейтрализовать боевиков, совершивших теракт в Ингушетии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал наказать в соответствии с законодательством или нейтрализовать боевиков, совершивших теракт в Сагопши в Ингушетии.

"Страшная трагедия потрясла вайнахский народ в день празднования окончания священного месяца Рамадан. В селе Сагопши совершен чудовищный теракт. Погибли сотрудники полиции, ранены гражданские лица.

От имени всего народа Чеченской Республики выражаю искренние соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в обращении Кадырова.

"Совершенный в воскресенье во время тезета в Сагопши теракт отличается особым варварством, цинизмом, бесчеловечностью. Он свидетельствует о том, что исполнитель теракта, организаторы и их вдохновители не имеют ничего общего с исламом, человечностью, вайнахским народом". - подчеркнул глава Чечни.

"Ингушский народ, личный состав МВД Ингушетии могут рассчитывать на любую помощь и поддержку Чеченской Республики, её руководства и народа", - заверил Рамзан Кадыров.