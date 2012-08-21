Иосиф Пригожин: Люди, а есть альтернатива пуссикам и Собчак? (ВИДЕО)

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин заметил, что телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак и участницы панк-группы Pussy Riot похожи.

В микроблоге в Твиттере Пригожин написал свое мнение: "Я понял, почему Ксения Собчак агитирует за Pussy Riot: они одного поля ягоды. Им не важно против кого дружить. Люди, а есть альтернатива пуссикам и Собчак, за которыми нормальные люди могут пойти? Я не понял, мы хотим страну в, которой Пусси Райт главные герои или мы хотим страну, где есть порядок, перспективы и возможность трудиться?".

Напомним, недавно Ксения Собчак сравнила популярность участниц Pussy Riot и Валерии.

Напомним, известная певица, заслуженная артистка России, мать троих детей Валерия ответила Ксении Собчак за себя, певицу Елену Ваенгу и президента РФ Владимира Путина.