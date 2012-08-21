Сухой: Истребитель Т-50 провел стыковки с самолетом-заправщиком

Истребитель пятого поколения ПАК ФА (Т-50) провел стыковки с самолетом-заправщиком Ил-78. Представитель компании "Сухой" сообщил о том, что эксперименты по подходам и стыковке истребителя Т-50 с самолетом-заправщиком были проведены в ходе последних испытаний самолета.

Было проведено девять контактирований второго летного образца Т-50-2 и заправщика Ил-78 в процессе одного полета. В испытаниях также участвовал самолет сопровождения Су25УБ с экипажем из испытательного центра ВВС.

В настоящее время на втором летном образце истребителя пятого поколения проводятся исследования по устойчивости, управляемости и прочности самолета в большом диапазоне до- и сверхзвуковых режимов полетов в различных конфигурациях.

Первый летный образец Т-50-1 завершает программу подготовки к испытательным полетам на большие закритические углы атаки и сверхманевренность.

На третьем летном образце Т-50-3 в августе начаты летные испытания с уникальной бортовой радиолокационной системой с активной фазированной антенной решёткой (БРЛС с АФАР) в составе бортового комплекса авионики, сообщает РИА Новости.

Разработанный НИИ приборостроения им. Тихомирова АФАР позволяет увеличить дальность обнаружения целей, параллельно работать в режимах "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", распознавать и классифицировать групповые и одиночные объекты, одновременно атаковать несколько целей высокоточными средствами поражения, а также обеспечивать связь и радиоэлектронное противодействие.

В этом году к программе испытаний присоединится четвертый опытный образец ПАК ФА.