Сергей Собянин назначил нового главного архитектора Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового главного архитектора столицы и руководителя Москомархитектуры.

Столичный градоначальник во вторник представил правительству города Сергея Кузнецова в качестве нового главного архитектора столицы и Андрея Антипова в качестве руководителя Москомархитектуры.

Кузнецов одновременно будет являться первым заместителем главы Москомархитектуры, сообщает РИА Новости.

Напомним, Александр Кузьмин, возглавлявший Москомархитектуру с 1996 года, подал в отставку. Тогда президент Союза архитекторов России Андрей Боков впервые заявил о целесообразности разделения постов председателя Москомархитектуры и главного архитектора столицы по аналогии с Санкт-Петербургом.

На прошлой неделе заммэра Москвы и глава стройкомплекса Марат Хуснуллин представил архитектурному сообществу одного из руководителей архитектурной мастерской "Speech Чобан / Кузнецов" Сергея Кузнецова в качестве будущего главного архитектора столицы, а заместителя председателя Москомархитектуры Андрея Антипова в качестве главы комитета.